Росіяни скинули вибухівку на мешканку Херсона
У четвер, 22 травня, російські війська скинули з дрона вибухівку на жінку в Дніпровському районі Херсона. Потерпіла отримала поранення
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що окупанти атакували 68-річну херсонку близько 12:00. Зазначається, що постраждала самостійно звернулася до медиків за допомогою.
"Жінці діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Триває дообстеження", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула 85-річна жінка, яка перебувала у своєму будинку.
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