На Миколаївщині зенітники приземлили 10 ударних БпЛА
Сьогодні вночі ППО знищила в Миколаївській області 10 ударних безпілотників росіян
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 5 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено десять БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, вчора РФ здійснили артилерійський обстріл та двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. На щастя, поранених немає.
Нагадаємо, в ніч на 5 травня російська армія випустила по Україні дві ракети та 116 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 42 дрони, ще 21 — локаційно втрачені.
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