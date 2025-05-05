В Николаевской области зенитчики приземлили 10 ударных БпЛА

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Сегодня ночью ПВО уничтожила в Николаевской области 10 ударных беспилотников россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 5 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены десять БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, вчера РФ совершили артиллерийский обстрел и дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. К счастью, раненых нет.

Напомним, в ночь на 5 мая российская армия выпустила по Украине две ракеты и 116 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 21 — локационно потеряны.