В Николаевской области зенитчики приземлили 10 ударных БпЛА
Сегодня ночью ПВО уничтожила в Николаевской области 10 ударных беспилотников россиян
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В ночь на 5 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены десять БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, вчера РФ совершили артиллерийский обстрел и дважды атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. К счастью, раненых нет.
Напомним, в ночь на 5 мая российская армия выпустила по Украине две ракеты и 116 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 21 — локационно потеряны.
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