У Миколаєві після атаки ворожого дрона спалахнула масштабна пожежа
Увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на складах
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Зазначається, що загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами.
Через значну кількість легкозаймистих предметів пожежа набула масштабів 700 кв.м.
Загалом ліквідовували наслідки 50 вогнеборців. Було задіяно 9 одиниць техніки.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, близько 20:00 у Миколаєві стався приліт реактивного БпЛА невідомого типу.
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