Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Харків: кількість поранених зросла

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Кількість потерпілих через ракетний обстріл Харкова вранці 18 квітня збільшилася до понад 60. Одна людина загинула

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"1 особа загинула, щонайменше 57 постраждали, з них 5 дітей, внаслідок ранкового удару по житловому кварталу та цивільному підприємству у Харкові", – йдеться в повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поранених вже понад 60.

Через ракетну атаку РФ пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад і легкові авто. На території цивільного підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували триває її ліквідація.

Надзвичайники проводять аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу балістикою загинув місцевий мешканець, поранення дістали понад 50 осіб.