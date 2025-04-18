В Николаеве после атаки вражеского дрона вспыхнул масштабный пожар
Вечером 17 апреля армия РФ нанесла удар по городу Николаев. В результате обстрела вспыхнул пожар на складах
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Отмечается, что загорелись склады частного предприятия с бытовыми товарами.
Из-за значительного количества легковоспламеняющихся предметов пожар приобрел масштабы 700 кв.м.
В общей сложности ликвидировали последствия 50 пожарных. Было задействовано 9 единиц техники.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в четверг, 17 апреля, около 20:00 в Николаеве произошел прилет реактивного БПЛА неизвестного типа.
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