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18 квітня 2025, 08:30

У Сумах РФ вдарила "шахедами" по кондитерському цеху, де випікали паски: є жертва

18 квітня 2025, 08:30
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фото: Михайло Мельник
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Внаслідок ранкової російської атаки ударних БпЛА по кондитерському цеху в Сумах загинула людина. Пошкоджене виробництво пасок

Про це повідомив голова Сумської РВА Михайло Мельник, передає RegioNews.

Близько 5 ранку армія РФ завдала удару по місту БпЛА типу "шахед".

"Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою", – повідомив Михайло Мельник.

На місці трагедії працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Внаслідок обстрілу балістикою загинув місцевий мешканець, поранення дістали понад 50 осіб.

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