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11 квітня 2025, 16:14

На Миколаївщині правоохоронець може сісти на 8 років за побиття ув’язненого

11 квітня 2025, 16:14
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор», який побив ув’язненого через розмови зі співкамерником

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, оперуповноважений миколаївського слідчого ізолятора після обрання запобіжного заходу підозрюваному, помістив його до камери та заборонив іншим ув’язненим з ним спілкуватись.

Коли дізнався, що ув’язнений продовжував розмовляти, то правоохоронець прийшов і побив його.

Правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством, (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області адвокатка намагалась підкупити прикордонника, аби переправити за кордон чоловіка.

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