На Миколаївщині адвокатка намагалась підкупити прикордонника, аби переправити за кордон чоловіка
На Миколаївщині затримали організаторку незаконного трансферу за кордон
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Адвокатка хотіла підкупити прикордонника, запропонувавши йому 3000 доларів в обмін на незаконне переправлення чоловіка призовного віку через кордон. Військовослужбовець, отримавши таку пропозицію, одразу доповів про це своєму керівництву.
Фігурантку затримали під час передачі так званого "авансу" в 1500 доларів.
Затриманій 52-річній жінці оголосили підозру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині прикордонник намагався налагодити канал переправлення чоловіків через кордон.
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