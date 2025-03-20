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На Миколаївщині затримали організаторку незаконного трансферу за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Адвокатка хотіла підкупити прикордонника, запропонувавши йому 3000 доларів в обмін на незаконне переправлення чоловіка призовного віку через кордон. Військовослужбовець, отримавши таку пропозицію, одразу доповів про це своєму керівництву.

Фігурантку затримали під час передачі так званого "авансу" в 1500 доларів.

Затриманій 52-річній жінці оголосили підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині прикордонник намагався налагодити канал переправлення чоловіків через кордон.