В Николаеве официально завершился отопительный сезон

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С 24 марта в Николаеве завершился отопительный сезон. Такое решение принял исполком городского совета. Это связано с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая в течение трех дней превышает +8 °C

Об этом сообщает Николаевский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что отопительный сезон завершается на всех объектах, кроме заведений дошкольного образования, больниц, роддомов, амбулаторий.

Теплоснабжающим предприятиям поручено осуществить отключение тепла в технологической последовательности и с учетом эксплуатационных требований не позднее 5-дневного срока с даты принятого решения.

Кроме того, расчеты стоимости услуг, начисления льгот и субсидий для определенных категорий населения будут выполняться исходя из фактических дат отключения.

Напомним, с понедельника, 24 марта, Киев также завершает отопительный сезон.

В Украине на прошлой неделе стартовала подготовка к завершению отопительного сезона. В некоторых регионах тепло уже перестали подавать.