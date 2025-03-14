Де в Україні завершено опалювальний сезон: названо регіони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні стартувала підготовка до завершення опалювального сезону. У деяких регіонах тепло вже перестали подавати

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Зазначається, що в деяких містах теплопостачання вже припинено або знижено подачу тепла протягом денного часу.

Зокрема, 12 березня завершився опалювальний сезон у Херсонській області.

Рішення про призупинення опалювального сезону ухвалила і місцева влада Тернополя та Чорткова. У решті населених пунктів Тернопільської області централізоване теплопостачання подається лише до об'єктів соціальної сфери.

Через покращення погодних умов знижений рівень постачання тепла у Хмельницькому.

У зв’язку з підвищеною температурою повітря в Рівному всі котельні переведені в мінімальний режим роботи. Теплоносій подається лише в темну пору доби. Повного припинення подачі тепла поки не передбачається.

Також з урахуванням підвищення температури повітря обмежена подача тепла у денний час у Чернівцях, у нічні години теплопостачання відновлюватимуть.

У Кривому Розі тривають ремонтні роботи на тепломережі. Наразі теплопостачання відсутнє у 77 будинкам. Кілька сотень будинків отримують теплоносій із заниженою температурою.

Водночас у Львові 14 березня планують відновити теплопостачання до житлових будинків через значне похолодання. Раніше, 7 березня, подача тепла була припинена через підвищення температури повітря.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до України йде похолодання зі снігом та дощами.

Раніше повідомлялося, що Україну засипле снігом із середини березня. За прогнозами синоптиків, сніг пройде у Тернополі, Львові, Чернівцях та Вінниці.