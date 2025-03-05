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05 березня 2025, 22:06

На Миколаївщині чоловік під час застілля вбив односельця топором

05 березня 2025, 22:06
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Фото: Нацполіція
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На Миколаївщині затримали чоловіка, який вбив свого односельця. Це сталося коли вони вдвох розпивали алкоголь

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

На Вознесенщині затримали чоловіка, який вбив односельця. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення. Відомо, що повідомлення про вбивство правоохоронці отримали вранці 5 березня.

Заявник повідомив поліції, що до нього прийшов односелець і зізнався, що він вбив свого знайомого. З'ясувалось, що трагедія сталась напередодні ввечері: потерпілий та зловмисник разом розпивали алкоголь. Згодом між ними стався конфлікт, і 37-річний чоловік вдарив гостя сокирою по голові, а також завдав численні удари по спині.

"Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Після скоєного власник будинку виніс тіло знайомого до приміщення сараю та прикрив шифером", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який ножем вбив 24-річного хлопця. Відомо, що це сталося прямо на сходовому майданчику, де в них сталась сварка.

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