Фото: Нацполиция

В Николаевской области задержали мужчину, который убил своего односельчанина. Это произошло когда они вдвоем распивали алкоголь.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews.

На Вознесенщине задержан мужчина, убивший односельчанина. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что уведомление об убийстве правоохранители получили утром 5 марта.

Заявитель сообщил полиции, что к нему пришел односельчанин и признался, что он убил своего знакомого. Выяснилось, что трагедия произошла накануне вечером: потерпевший и злоумышленник распивали алкоголь. Впоследствии между ними произошел конфликт, и 37-летний мужчина ударил гостя топором по голове, а также нанес многочисленные удары по спине.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После совершенного владелец дома вынес тело знакомого в помещение сарая и прикрыл шифером", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который ножом убил 24-летнего парня. Известно, что это произошло прямо на лестничной площадке, где у них произошла ссора.