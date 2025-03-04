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04 березня 2025, 17:07

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який ножем вбив 24-річного хлопця

04 березня 2025, 17:07
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки вбив 24-річного хлопця. Це сталося прямо на сходовому майданчику

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До суду направили справу щодо вбивства. Сам інцидент стався в грудні минулого року в одній із багатоповерхівок на сходовому майданчику по вулиці Планетній. Між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту нападник ножем завдав смертельного поранення 24-річному потерпілому.

Нападнику повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві. Зазначається, що до правоохоронців звернулась 74-річна жінка, яка повідомила, що її 28-річний онук пішов з дому і не повернувся. В результаті його знайшли мертвим. Тіло, закопане на городі місцевого жителя, знайшов собака кінологів поліції.

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