РФ атакувала Миколаїв дронами
У Миколаєві чутно вибухи. Обласний центр атакують ворожі безпілотники
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі написав міський голова Олександр Сєнкевич.
Перед атакою у місті лунала повітряна тривога.
Нагадаємо, в Миколаєві заарештували військового, який кинув гранату на територію ТЦК. Внаслідок вибуху пошкоджені два службові автомобілі.
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