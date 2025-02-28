У Миколаївській області ліквідували пожежу на підприємстві після атаки російського безпілотника
В Очаківському районі Миколаївської області ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок удару російського безпілотника
Як передає RegioNews, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
"Російські війська обстріляли Очаківській район. Внаслідок удару, ймовірно FPV-дрона, в Куцурубській громаді спалахнула пожежа на території одного з підприємств", - йдеться у повідомленні.
Ліквідацію пожежі ускладнювала безпекова ситуація та значна площа займання. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, в Миколаєві арештували військового, який кинув гранату на територію ТЦК.
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