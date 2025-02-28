РФ атаковала Николаев дронами
В Николаеве слышны взрывы. Областной центр атакуют вражеские беспилотники
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме написал городской голова Александр Сенкевич .
Перед атакой в городе звучала воздушная тревога.
Напомним, в Николаеве арестовали военного, бросившего гранату на территорию ТЦК. В результате взрыва повреждены два служебных автомобиля.
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