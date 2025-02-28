В Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки российского беспилотника
В Очаковском районе Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии, возникший в результате удара российского беспилотника
Как передает RegioNews, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Фейсбуке.
"Русские войска обстреляли Очаковский район. В результате удара, вероятно FPV-дрона, в Куцурубской общине вспыхнул пожар на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении.
Ликвидацию пожара усложняла ситуация с безопасностью и значительная площадь возгорания. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в Николаеве арестовали военного, бросившего гранату на территорию ТЦК.
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