В Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки российского беспилотника

фото: ГСЧС

В Очаковском районе Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии, возникший в результате удара российского беспилотника

Как передает RegioNews, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Фейсбуке.

"Русские войска обстреляли Очаковский район. В результате удара, вероятно FPV-дрона, в Куцурубской общине вспыхнул пожар на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Ликвидацию пожара усложняла ситуация с безопасностью и значительная площадь возгорания. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в Николаеве арестовали военного, бросившего гранату на территорию ТЦК.