В Николаеве работники ТЦК просили выкуп за мобилизованных
Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги из семей военнообязанных мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.
Злоумышленники потребовали деньги у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил человек и предлагал деньги "решить вопросы".
Стоил "выход на свободу" 4500 долларов США за одного человека.
Правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником при получении оплаты такой услуги от родственников мобилизованного.
Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Ивано-Франковской области на 180 000 грн оштрафовали мужчину, избившего работника ТЦК.