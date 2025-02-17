В Николаеве работники ТЦК просили выкуп за мобилизованных

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Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги из семей военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Злоумышленники потребовали деньги у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил человек и предлагал деньги "решить вопросы".

Стоил "выход на свободу" 4500 долларов США за одного человека.

Правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником при получении оплаты такой услуги от родственников мобилизованного.

Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области на 180 000 грн оштрафовали мужчину, избившего работника ТЦК.