ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 15 лютого росіяни масовано атакували Миколаївщину БпЛА типу Shahed 131/136

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території сільського господарства Миколаївського району, яку оперативно ліквідували. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені приватний будинок, заклад освіти, котельня, станція очистки води, адмінбудівля та амбулаторія в одному населеному пункті області.

На щастя, постраждалих немає.

Зазначається, що 14 лютого об 11:40 росіяни атакували Баштанський район ракетою, ймовірно С-300/С-400. Внаслідок падіння на відкритій території та дії вибухової хвилі пошкоджено вікна, двері та покрівлі близько 20 приватних будинків. Постраждалих немає.

У ніч на 15 лютого росіяни чотири рази атакували дронами типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 15 лютого російські війська випустили по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 33 ворожі дрони, ще 37 – були локаційно втрачені.