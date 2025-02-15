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В ночь на 15 февраля россияне массированно атаковали Николаевщину БпЛА типа Shahed 131/136

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате падения обломков возник пожар на территории сельского хозяйства Николаевского района, который оперативно ликвидировали. Кроме того, взрывной волной повреждены частный дом, учебное заведение, котельная, станция очистки воды, админздание и амбулатория в одном населенном пункте области.

К счастью, пострадавших нет.

Отмечается, что 14 февраля в 11:40 россияне атаковали Баштанский район ракетой, предположительно С-300/С-400. В результате падения на открытой территории и взрывной волны повреждены окна, двери и кровли около 20 частных домов. Пострадавших нет.

В ночь на 15 февраля россияне четырежды атаковали дронами типа FPV акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 15 февраля российские войска выпустили по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, еще 37 – были локационно потеряны.