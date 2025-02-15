Сили ППО збили 33 ворожі дрони, 37 – локаційно втрачені
У ніч на 15 лютого російські війська випустили по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 33 ворожі дрони, ще 37 – були локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
37 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 14 лютого у Фастівському районі Київщини загорілися складські приміщення поліграфії.