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Суд приговорив до в'язниці чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. Відомо, що він прийшов до неї додому та зв'язав її

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області, передає RegioNews.

23-річного жителя Миколаївщини за зґвалтування неповнолітньої. Йому призначили покарання у виді 10 років ув'язнення.

Сам інцидент стався влітку 2021 року. Чоловік прийшов додому до 15-річної дівчини. Він зв'язав джгутами їй руки та ноги, а її 74-річну бабусю він прив'язав до батареї. Після цього він зґвалтував неповнолітню дівчину.

На судовому засіданні чоловік не визнав свою провину. Проте суд, оцінивши всі докази, все ж визнав його винним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Миколаївщині судитимуть чоловіка за зґвалтування його 15-річної падчерки. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.