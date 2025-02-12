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12 февраля 2025, 19:23

Связал бабушку и изнасиловал ее внуку: в Николаевской области осудили педофила

12 февраля 2025, 19:23
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Суд приговорил к тюрьме мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Известно, что он пришел к ней домой и связал ее

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области, передает RegioNews.

23-летний житель Николаевщины за изнасилование несовершеннолетней. Ему назначили наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Сам инцидент произошел летом 2021 года. Муж пришел домой к 15-летней девушке. Он связал жгутами ей руки и ноги, а ее 74-летнюю бабушку он привязал к батарее. После этого он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

На судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако суд, оценив все доказательства, все же признал его виновным.

Напомним, ранее стало известно, что в Николаевской области будут судить мужчину за изнасилование его 15-летней падчерицы. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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