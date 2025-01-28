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28 січня 2025, 16:20

На Миколаївщині підлітки побили 12-річну дівчинку: за справу взялася поліція

28 січня 2025, 16:20
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Первомайську Миколаївської області діти побили 12-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Миколаївщини, передає RegioNews.

Відеозапис із побиттям виявив інспектор служби освітньої безпеки під час профілактичної роботи в одному з освітніх закладів Первомайська.

Правоохоронці з'ясували, що подія сталась ще у травні минулого року. Причина - неприязні особисті стосунки між підлітками.

Три знайомі між собою дівчини віком 14, 15 та 16 років на вулиці перед групою підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. Тоді ні свідки, ні батьки дівчинки не звернулися до поліції.

Поліція встановила всіх учасників конфлікту та розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, протягом останнього часу сталося ще кілька подібних інцидентів із побиттям неповнолітніх.

Так, нещодавно група підлітків побила 12-річну дівчинку з Білої Церкви. Одного з десятьох учасників інциденту вже відправили під варту.

Згодом стало відомо, що в Бучанському районі Київщини підлітки побили свого однолітка.

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