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28 января 2025, 16:20

В Николаевской области подростки избили 12-летнюю девочку: за дело взялась полиция

28 января 2025, 16:20
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иллюстративный фото из открытых источников
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В Первомайске Николаевской области дети избили 12-летнюю девочку. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщила полиция Николаевской области, передает RegioNews.

Видеозапись с избиением обнаружил инспектор службы образовательной безопасности во время профилактической работы в одном из образовательных учреждений Первомайска.

Правоохранители выяснили, что это произошло еще в мае прошлого года. Причина – неприязненные личные отношения между подростками.

Три знакомых между собой девушки в возрасте 14, 15 и 16 лет на улице перед группой подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей. Тогда ни свидетели, ни родители девочки не обратились в полицию.

Полиция установила всех участников конфликта и начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины - пытки. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в последнее время произошло еще несколько подобных инцидентов с избиением несовершеннолетних.

Так, недавно группа подростков избила 12-летнюю девочку из Белой Церкви. Одного из десяти участников инцидента уже отправили под стражу.

Также стало известно, что в Бучанском районе Киевской области подростки избили своего сверстника.

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