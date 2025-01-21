На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
Поблизу села Микільське на Херсонщині на російській міні підірвався цивільний чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Місцевий житель постраждав внаслідок детонації ворожої протипіхотної міни "лепесток". 49-річний чоловік дістав вибухову травму та часткову ампутацію стопи.
Постраждалого доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, 19 січня у селі Басове на Харківщині 69-річний чоловік на велосипеді наїхав на боєприпас. Постраждалого госпіталізували.
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