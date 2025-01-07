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Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Командир однієї з військових частин вимагав у підлеглих 30% від додаткових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема, на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, 31-річний посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали фігуранта під час отримання "данини" за грудень в розмірі 41 тисячі гривень.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі командира та за місцем його мешкання. Вилучили останній грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника.

Ділка затримали, йому оголосили підозру. Фігуранту загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.