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15 января 2025, 19:10

В Николаевской области начальник штаба насчитал "тыловикам" более 4 млн грн боевых выплат

15 января 2025, 19:10
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при поддержке Службы безопасности Украины сообщили о подозрении начальнику штаба одного из военных подразделений в Николаевской области. Он допустил безосновательное начисление боевых выплат военнослужащим, не участвовавшим в боевых действиях

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

По материалам следствия, в июне 2024 года начальник штаба поручил производить расчет выплат своему подчиненному, который не имел должного опыта для выполнения таких задач. В результате были неправомерно оформлены боевые доплаты военным, которые не выполняли задач в зоне боевых действий.

Чиновник, не проверив документацию, утвердил ее, что привело к значительным финансовым потерям.

"Общая сумма установленного ущерба государству составляет более 4,3 млн гривен", – говорится в сообщении.

Начальника штаба обвиняют в небрежном исполнении обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству.

Напомним, в Одессе командир воинской части требовал у подчиненных 30% боевых выплат.

Ранее сообщалось, что полковник медслужбы оформил 1 млн грн "боевых" выплат своей супруге, сидевшей дома с ребенком.

ГБР подозрение расследование штаб начальник Николаевская область боевые выплаты
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