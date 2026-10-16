РФ вночі вдарила по Рівному: пошкоджена цивільна інфраструктура
Ця ніч стала дуже важкою для Рівненської області та, зокрема, для Рівного
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі у житловий сектор.
На місцях працюють усі профільні та екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожого удару.
Деталі та наслідки обстрілу ще уточнюються.
Нагадаєво, вночі 16 жовтня в Умані внаслідок падіння російського БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Армія РФ вдарила безпілотниками по Харкову: троє загиблих, семеро поранених
16 жовтня 2026, 10:08Били, стріляли та вимагали $68 тисяч: на Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбої
16 жовтня 2026, 09:55ППО знешкодила 114 із 149 безпілотників, якими ворог атакував Україну
16 жовтня 2026, 09:47У Рівному внаслідок атаки постраждали семеро людей
16 жовтня 2026, 09:41На Сумщині поліція взялася за перевізників: що перевіряють у водіїв
16 жовтня 2026, 09:36На Кіровоградщині зафіксовано влучання по транспортному підприємству
16 жовтня 2026, 09:24Через атаку РФ Луцьк залишився без електропостачання
16 жовтня 2026, 09:13Російські атаки по Одещині: пошкоджені енергооб'єкт та підприємство, є постраждалі
16 жовтня 2026, 08:55На Харківщині через обстріли РФ постраждали четверо людей
16 жовтня 2026, 08:40У Запоріжжі ворожий дрон поцілив у підприємство: сталася масштабна пожежа
16 жовтня 2026, 08:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »