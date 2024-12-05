Російські війська атакували дронами дві громади Миколаївщини

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Протягом минулої доби, 4 грудня, російські окупанти кілька разів атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що о 12:10 та 13:13 війська РФ обстріляли з FPV-дронів акваторію Очаківської громади. На щастя, минулося без постраждалих.

"Також учора, 4 грудня, о 14:43, 15:34, 15:40 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили вісім російських безпілотників типу "Shahed".