Российские войска атаковали дронами две общины Николаевщины

Иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупанты несколько раз атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что в 12:10 и 13:13 войска РФ обстреляли из FPV-дронов акваторию Очаковской общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Также вчера, 4 декабря, в 14:43, 15:34, 15:40 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили восемь российских беспилотников типа Shahed.