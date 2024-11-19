В Миколаєві депутат ОПЗЖ, який імітував знищення обстрілом партії зерна, отрмав підозру

фото: Офіс генпрокурора

Депутата Миколаївської міськради від ОПЗЖ правоохоронці підозрюють у шахрайстві. Підозрюваний як власник транспортної компанії імітував знищення партії зерна внаслідок російських обстрілів

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2022 році одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на постачання зерна сої.

У лютому 2022 на території порту у Миколаєві фірма почала завантажувати іноземне судно соєю. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ, через ракетні та артилерійські обстріли Миколаєва, зокрема території порту, роботи зупинили, а екіпаж, який складався з іноземних громадян евакуювали.

"Користуючись ситуацією, підозрюваний організував вивантаження частини зерна сої в приміщення складу на території порту. Щоб приховати злочинну діяльність, депутат організував розкидання уламків ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів та знищення зерна. В подальшому він звернувся до поліції, щоб зафіксувати пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, власник компанії — депутат міськради продав понад 1500 тонн зерна сої, вартість якої становить понад 23 мільйони гривень. Фігурантові загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше росіяни знищили ракетним ударом тонни зерна на Харківщині.