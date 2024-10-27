Росіяни знищили ракетним ударом тонни зерна на Харківщині
Армія Росії здійснила ракетний удар по ангару в Харківській області. У масштабній пожежі згоріли тонни збіжжя
Про це повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов, передає RegioNews.
"В масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки", - написав він.
Представник поліції зазначив, що в ангарі, який потрапив під обстріл, зберігалися пшениця, насіння соняшника та кукурудза.
Знищене збіжжя належало кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці Чугуївського району.
Як встановили вибухотехніки, ворог бив із ракетного комплексу С-300.
"Саме від удару ракети спалахнув ангар, він повністю зруйнований", - додав Болвінов.
Нагадаємо, як повідомлялося, 26 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селу Радькове Чугуївського району. Внаслідок атаки на житловий сектор є загиблий та постраждалий.