В Николаеве депутат ОПЗЖ, имитировавший уничтожение обстрелом партии зерна, получил подозрение

фото: Офис генпрокурора

Депутата Николаевского горсовета от ОПЗЖ правоохранители подозревают в мошенничестве. Подозреваемый как владелец транспортной компании имитировал уничтожение партии зерна в результате российских обстрелов

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2022 году одно из обществ в Николаевской области заключило с иностранной фирмой международный контракт на поставку зерна сои.

В феврале 2022 г. на территории порта в Николаеве фирма начала загружать иностранное судно соей. После начала широкомасштабного вторжения РФ из-за ракетных и артиллерийских обстрелов Николаева, в частности территории порта, работы остановили, а экипаж, состоявший из иностранных граждан, эвакуировали.

"Пользуясь ситуацией, подозреваемый организовал выгрузку части зерна сои в помещение склада на территории порта. Чтобы скрыть преступную деятельность, депутат организовал разбрасывание обломков ракет, имитируя попадание в состав вражеских снарядов и уничтожение зерна. В дальнейшем он обратился в полицию, чтобы зафиксировать повреждения", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, владелец компании депутат горсовета продал более 1500 тонн зерна сои, стоимость которой составляет более 23 миллионов гривен. Фигуранту грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее россияне уничтожили ракетным ударом тонны зерна в Харьковской области.