Одна из женщин, погибших в результате удара по Николаеву, была беременна

фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате ночной дроновой атаки по Николаеву возросло до семи человек

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Ким также рассказал, что одна из двух погибших в результате атаки по Николаеву женщин была беременна.

Также известно, что из-за удара два дома полностью разрушены, еще пять - частично разрушены, повреждена одна многоэтажка и здание торгового центра.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновой атаки по Николаеву 17 ноября погибли две женщины. Среди раненых двое детей.