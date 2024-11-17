Одна из женщин, погибших в результате удара по Николаеву, была беременна
Число пострадавших в результате ночной дроновой атаки по Николаеву возросло до семи человек
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает RegioNews.
Ким также рассказал, что одна из двух погибших в результате атаки по Николаеву женщин была беременна.
Также известно, что из-за удара два дома полностью разрушены, еще пять - частично разрушены, повреждена одна многоэтажка и здание торгового центра.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновой атаки по Николаеву 17 ноября погибли две женщины. Среди раненых двое детей.
В Херсоне под обстрел попал автобус с пассажирамиВсе новости »
17 ноября 2024, 14:26Украинская ПВО сегодня уничтожила более 140 вражеских целей: подробности от Воздушных сил ВСУ
17 ноября 2024, 12:31Полиция показала фото последствий массированной атаки России в Киевской области
17 ноября 2024, 11:27
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Во Львовской области возник масштабный пожар: горит теннисный корт
17 ноября 2024, 16:19Массированная атака России по Украине вызвала угрозу ядерной безопасности: заявление МАГАТЭ
17 ноября 2024, 15:12В Херсоне под обстрел попал автобус с пассажирами
17 ноября 2024, 14:26Больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall
17 ноября 2024, 13:49Ракетный удар по Одесской области: пострадал подросток, разрушены жилые дома
17 ноября 2024, 13:19Спасатели изъяли из многоэтажки в Киеве часть российской ракеты
17 ноября 2024, 12:42Украинская ПВО сегодня уничтожила более 140 вражеских целей: подробности от Воздушных сил ВСУ
17 ноября 2024, 12:31Украина должна мгновенно ответить на "наезд" Илона Маска
17 ноября 2024, 12:14Полиция показала фото последствий массированной атаки России в Киевской области
17 ноября 2024, 11:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »