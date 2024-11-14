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14 листопада 2024, 02:13

На Миколаївщині росіянин отримав п'ять років в'язниці через відео з гелікоптерами ЗСУ

14 листопада 2024, 02:13
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фото: pixabay.com
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Миколаївський районний суд визнав винним місцевого жителя у незаконному поширенні інформації про переміщення ЗСУ і виправдуванні російської агресії проти України. У фігуранта російське громадянство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Судовий репортер".

Відповідно до матеріалів справи, у липні 2022 року обвинувачений, який проживав на дачі в селі Нова Богданівка, на узбережжі Дніпробузького лиману зняв на телефон відео польоту двох військових гелікоптерів ЗСУ. Наступного дня чоловік оприлюднив це відео в чаті Telegram на 270 учасників.

Протягом липня-жовтня 2022 року у чат у Telegram чоловік виправдував збройну агресію РФ проти України. Заявляв, що Крим - це Росія, висловлював надію, що скоро підніме у себе на дачі російський прапор.

3 листопада 2022 року за місцем проживання чоловіка провели обшук. На судовому засіданні чоловік повністю визнав вину та розкаявся.

Чоловік у суді розповів, що народився в Миколаєві, але має російське громадянство. З 2018-го в Україні у нього посвідка на постійне проживання. Влітку 2022 року, у звʼязку із воєнними подіями, переїхав жити на дачу. Він був підписаний на телеграм-канал, де спілкувався із однодумцями, виправдовував збройну агресію РФ проти України.

За словами обвинуваченого, спілкування у цьому чаті відбувалося переважно у нічний час, коли, як запевняє обвинувачений, він був пʼяний.

Обвинувачений підтвердив, що неодноразово бачив військові гелікоптери і одного дня риболовлі йому просто захотілося зняти відео їх польоту. Вже наступного дня, коли вживши алкоголь, він вирішив поділитись відзнятим відео в чаті телеграм-каналу, щоб показати, що в українців зʼявилась нова авіація.

Про те, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, чоловік нібито не знав. На той час, за словами чоловіка, він думав, що Миколаїв перейде під владу Росії, а тому вважав свої дії правильними. Але сьогодні змінив свою думку, є нейтральним у політичних поглядах та не підтримує дії Росії.

Обираючи покарання, суд враховував вік обвинуваченого і те, що він неодружений, не має на утриманні малолітніх дітей, офіційно непрацевлаштований.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Його арештували в залі суду і помістили під варту.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу РФ.

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