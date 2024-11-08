На Миколаївщині у зрошувальному каналі виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагедія сталася у п'ятницю, 8 листопада, в селі Новоселівка Миколаївського району. Загиблим виявився чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Перехожі виявили тіло потопельника у зрошувальному каналі. Місцеві мешканці повідомили про жахливу знахідку в ДСНС.

"Рятувальники за допомогою мотузки витягли тіло потопельника 1971 р. н", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину та обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка, який зник майже місяць тому.