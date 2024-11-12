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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Після звільнення захопленої території перебіжчик "влаштувався" до ТЦК в Одеській області. Обвинувальний акт направлений до суду.

Чоловік обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Зловмисника затримали у вересня цього року.