В Николаевской области россиянин получил пять лет тюрьмы из-за видео с вертолетами ВСУ

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Николаевский районный суд признал виновным местного жителя в незаконном распространении информации о перемещении ВСУ и оправдании российской агрессии против Украины. У фигуранта русское гражданство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Судебный репортер".

Согласно материалам дела, в июле 2022 года обвиняемый, проживавший на даче в селе Новая Богдановка, на побережье Днепробузского лимана снял на телефон видео полета двух военных вертолетов ВСУ. На следующий день мужчина обнародовал это видео в чате Telegram на 270 участников.

В июле-октябре 2022 года в чат в Telegram мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Заявлял, что Крым – это Россия, выражал надежду, что скоро поднимет у себя на даче российский флаг.

3 ноября 2022 года по месту жительства мужчина провели обыск. На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Мужчина в суде рассказал, что родился в Николаеве, но имеет российское гражданство. С 2018-го в Украине у него вид на постоянное проживание. Летом 2022 года в связи с военными событиями переехал жить на дачу. Он был подписан на телеграмм-канал, где общался с единомышленниками, оправдывал вооруженную агрессию против Украины.

По словам обвиняемого, общение в этом чате происходило преимущественно в ночное время, когда, как уверяет обвиняемый, он был пьян.

Обвиняемый подтвердил, что неоднократно видел военные вертолеты и однажды рыбалке ему просто захотелось снять видео их полета. Уже на следующий день, когда употребив алкоголь, он решил поделиться снятым видео в чате телеграмм-канала, чтобы показать, что у украинцев появилась новая авиация.

О том, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, мужчина будто бы не знал. К тому времени, по словам мужчины, он думал, что Николаев перейдет под власть России, а потому считал свои действия правильными. Но сегодня изменил свое мнение, нейтрален в политических взглядах и не поддерживает действия России.

Избирая наказание, суд учитывал возраст обвиняемого и то, что он холост, не содержит содержания малолетних детей, официально нетрудоустроен.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Его арестовали в зале суда и заключили под стражу.

Напомним, ранее СБУ задержала действовавшего в Николаеве и Одессе агента ФСБ. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть РФ.