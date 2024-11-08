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Днями, 4 листопада, на Миколаївщині чоловік після вживання грибів потрапив до лікарні

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Чоловік збирав гриби у лісі поблизу села Зоряне Первомайського району. Після того, як вдома скуштував свою "здобич", йому стало зле.

Із ознаками отруєння 73-річний мужчина звернувся до лікарів.

Нагадаємо, вранці 4 листопада у львівській лікарні померла дворічна дівчинка з Тернопільщини, яку готували до трансплантації печінки. Дівчинка – з багатодітної родини, яка отруїлася грибами.