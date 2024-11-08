В Николаевской области в оросительном канале обнаружили тело человека

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Трагедия произошла в пятницу, 8 ноября, в селе Новоселовка Николаевского района. Погибшим оказался мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Прохожие обнаружили тело утопленника в оросительном канале. Местные жители сообщили об ужасной находке в ГСЧС.

"Спасатели с помощью веревки достали тело утопленника 1971 г.р.", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, на Прикарпатье нашли мертвым мужчину, который исчез почти месяц назад.