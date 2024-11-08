На Миколаївщині чоловік і його чотирирічний син отруїлися чадним газом

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Інцидент стався сьогодні вранці, 8 листопада, у селі Прибужани Вознесенського району. Потерпілим надали медичну допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

За попередніми даними, двоє місцевих мешканців Прибужанівської громади — чоловік 1988 року народження та його син 2020 року народження — отруїлись чадним газом.

"Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився ", – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною накопичення чадного газу в будинку стало порушення правил експлуатації твердопаливного котла.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську до обласної дитячої лікарні госпіталізували трьох дітей, які отруїлися чадним газом.