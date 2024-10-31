Баканов на початку повномасштабної війни влаштував сина на роботу в СБУ, — ЗМІ

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Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов у перші тижні повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ. Він продовжує роботу у спецслужбі і сьогодні

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією джерел видання, на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина Артура Лазаренка (носить прізвище матері) на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ.

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився від пояснень, як син потрапив на роботу в СБУ. Заявив, що не хоче розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни". Однак згодом прислав редакції повідомлення, що Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. А з березня 2022 року, за словами Баканова, він приєднався до лав ЗСУ та "станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій".

СБУ підтвердила виданню, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов. Хлопець був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта. При цьому в СБУ наголошують, що під час дії військового стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у законодавстві.

Нагадаємо, Іван Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.

У 2023 році стало відомо, що колишній глава СБУ Іван Баканов склав іспити, пройшов стажування та отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавщини.