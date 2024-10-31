11:26  31 жовтня
КМВА показала наслідки падіння уламків у Подільському районі Києва
14:46  31 жовтня
Росіяни готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, – Сили оборони
13:50  31 жовтня
Легковик впав у річку: подробиці смертельної ДТП на Херсонщині
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2024, 12:58

Баканов на початку повномасштабної війни влаштував сина на роботу в СБУ, — ЗМІ

31 жовтня 2024, 12:58
Читайте также на русском языке
фото: wikimedia.org
Читайте также
на русском языке

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов у перші тижні повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ. Він продовжує роботу у спецслужбі і сьогодні

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією джерел видання, на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина Артура Лазаренка (носить прізвище матері) на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ.

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився від пояснень, як син потрапив на роботу в СБУ. Заявив, що не хоче розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни". Однак згодом прислав редакції повідомлення, що Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. А з березня 2022 року, за словами Баканова, він приєднався до лав ЗСУ та "станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій".

СБУ підтвердила виданню, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов. Хлопець був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року в званні молодшого сержанта. При цьому в СБУ наголошують, що під час дії військового стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у законодавстві.

Нагадаємо, Іван Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.

У 2023 році стало відомо, що колишній глава СБУ Іван Баканов склав іспити, пройшов стажування та отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавщини.

СБУ розслідування Іван Баканов військова служба
Міноборони спростило для військових звітність про майно: що потрібно здати після завершення служби
30 жовтня 2024, 14:07
Посадовець київського ТЦК, який безпідставно списав з обліку 19 офіцерів, уникнув покарання, — ЗМІ
29 жовтня 2024, 23:52
У трьох областях лікарі ВЛК заробляли на ухилянтах: серед затриманих – психіатр із паспортом РФ
28 жовтня 2024, 18:30
Всі новини »
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
17 жовтня 2024
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
У Києві затримали наркокур'єра, який носив військову форму
01 листопада 2024, 05:17
Житель Сумщини отримав довічний термін за систематичне ґвалтування своєї малолітньої доньки
01 листопада 2024, 04:18
Судовий розпорядник із Житомира, якого викрили на хабарництві, отримав чотири роки в'язниці
01 листопада 2024, 03:49
На Закарпатті п’яна водійка на смерть збила жінку
01 листопада 2024, 03:15
Суд у Львові покарав штрафом лікаря, який вимагав хабар від військового
01 листопада 2024, 02:40
На Хмельниччині грабіжник накинувся з ножем на 16-річну дівчину
01 листопада 2024, 02:00
На Вінниччині мотоцикліст влаштував ДТП і втік, покинувши травмованого пасажира
01 листопада 2024, 01:27
На Буковині на кордоні з Румунією в авто іноземця виявили сховок із сигаретами
01 листопада 2024, 00:56
Зґвалтування у Глевасі на Київщині: поліція розшукує свідків та ймовірних жертв
01 листопада 2024, 00:19
Суд закрив справу проти командира харківського "Беркута" Владислава Лукаша
31 жовтня 2024, 23:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Всі публікації »
Андрій Длігач
Павло Казарін
Олександр Коваленко
Всі блоги »