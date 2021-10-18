На Миколаївщині поліція кілька годин шукала зниклих дівчат, поки вони спали в кущах у сусідів

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На Миколаївщині правоохоронці декілька годин шукали двох безвісти зниклих сестер, які пішли з дому через сварку з мамою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

Розсердившись на те, що мама забороняє гратися у темну пору доби, дівчата пішли з дому та ховалися у кущах на городі одного з будинків по вулиці, де мешкають. Там сестри заснули і не чули, що їх звуть і розшукують", - пояснили у поліції.

Так, на пошуки дітей був зорієнтований та залучений увесь особовий склад райвідділу, екіпажі секторів реагування патрульної поліції відділів та секторів поліцейської діяльності, ювенальні поліцейські та оперативники.

Упродовж декількох годин поліцейські перевіряли усі можливі місця перебування дітей та разом із місцевими мешканцями прочісували територію села.

Близько 3 години ночі дівчата прокинулись через те, що замерзли, та вирішили йти додому, де їх уже зустрічали поліцейські та батьки", - йдеться у повідомленні.

На батьків сестричок правоохоронці склали адмінматеріали.

Нагадаємо, у Кагарлику, що на Київщині правоохоронці повідомили про зникнення трьох школярів. Вони самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцеперебування.