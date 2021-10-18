На Николаевщине полиция несколько часов искала пропавших девочек, пока они спали в кустах у соседей

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На Николаевщине правоохранители несколько часов искали двух без вести пропавших сестер, которые ушли из дома из-за ссоры с мамой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Рассердившись на то, что мама запрещает играть в темное время суток, девочки ушли из дома и прятались в кустах на огороде одного из домов по улице, где живут. Там сестры уснули и не слышали, что их зовут и разыскивают", - пояснили в полиции.

Так, на поиски детей был ориентирован и привлечен весь личный состав райотдела, экипажи секторов реагирования патрульной полиции отделов и секторов полицейской деятельности, ювенальные полицейские и оперативники.

В течение нескольких часов полицейские проверяли все возможные места пребывания детей и вместе с местными жителями прочесывали территорию села.

Около 3 часов ночи девочки проснулись оттого, что замерзли и решили идти домой, где их уже встречали полицейские и родители", - говорится в сообщении.

На родителей сестричек правоохранители составили админматериалы.

Напомним, в Кагарлыке, что на Киевщине правоохранители сообщили об исчезновении трех школьников. Они самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.