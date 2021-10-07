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07 жовтня 2021, 08:24 168

На Київщині троє дітей втекли до лісу: їх розшукує поліція

07 жовтня 2021, 08:24 168
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Фото: з відкритих джерел
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У Кагарлику, що на Київщині повідомили про зникнення трьох школярів. Вони самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцеперебування

Як передає RegioNews, про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

"6 жовтня близько 17 години до поліції Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11 години ранку самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцезнаходження", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що 3 дні тому учні домовлялись про втечу до лісу. Після того, як діти залишили школу, вони зайшли до оселі одного з товаришів, перевдягнулись у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку.

На розшук школярів залучено понад 40 працівників полку поліції особливого призначення та співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії.

Крім того, до пошуків залучено громадськість та мисливців з тепловізорами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Буковині дитина ховалася від батьків у лісі.

ліс школа поліція діти пошук

 
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