На Миколаївщині знешкодили угруповання, яке змушувало моряків працювати на суднах для перевезення нелегалів

Фото: з відкритих джерел

У Миколаївській області правоохоронці викрили діяльність міжнародного угруповання, яке вербувало українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

Вони підшукували мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Вони одразу після "досягнення домовленостей" сплачували $3 тис. авансу морякам.

Як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС", - розповіли оперативники.

За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків.

Раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.