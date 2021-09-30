08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
09:11  30 вересня
В горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
08:09  30 вересня
В ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 11:02 110

На Миколаївщині знешкодили угруповання, яке змушувало моряків працювати на суднах для перевезення нелегалів

30 вересня 2021, 11:02 110
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаївській області правоохоронці викрили діяльність міжнародного угруповання, яке вербувало українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

Вони підшукували мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Вони одразу після "досягнення домовленостей" сплачували $3 тис. авансу морякам.

Як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС", - розповіли оперативники.

За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків.

Раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

кораблі гроші моряки нелегали документ вербування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua