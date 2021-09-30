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30 сентября 2021, 11:02 139

На Николаевщине обезвредили группировку, заставлявшую моряков работать на судах для перевозки нелегалов

30 сентября 2021, 11:02 139
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Фото: из открытых источников
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В Николаевской области правоохранители пресекли деятельность международной группировки, которая вербовала украинских моряков, а потом заставляли их работать на кораблях, которые доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турецкой Республики.

Они подыскивали жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. Они сразу после достижения договоренностей платили $3 тыс. аванса морякам.

Как оказывалось потом, местом работы этих моряков становились судна, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС", - рассказали оперативники.

За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения.

По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала по меньшей мере 6 человек.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержан.

Напомним, СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков.

Ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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