З'явилися подробиці ДТП на Миколаївщині, у якій загинули четверо людей

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Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що мікроавтобус зачепив фуру, яка їхала в зустрічному напрямку. Удар був таким сильним, що перше авто викинуло на узбіччя, де стояв "КамАЗ" з причепом.

Головний лікар миколаївської лікарні Олександр Дем'янов розповідає, що один постраждалий дістав травму щелепно-лицевої зони, два інших - струс головного мозку, у ще двох діагностували перелам кісток гомілок. Шостий травмований отримав струс головного мозку і забій плечового суглоба.

Двоє людей з легкими травмами перебуватимуть удома на амбулаторному лікуванні, в лікарні залишилися четверо. Вони кажуть, що в маршрутці поверталися з роботи додому - працюють на полях, збираючи овочі. Роботодавець надавав транспорт для поїздки додому, у той фатальний день за ними приїхав інший водій. Нібито він поспішав додому, що вплинуло на швидкість руху.

"Він "летів" дуже швидко, він дуже їхав швидко. Жінка дзвонила ще на полі, треба було додому їхати і він отак..." - розповіла постраждала Світлана.

Швидкість, з якою рухався мікроавтобус, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що внаслідок автопригоди на Миколаївщині 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років дістали тілесні ушкодження.